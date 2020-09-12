İran Devrim Muhafızları'ndan Bahreyn'e tehdit
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İran Devrim Muhafızları'ndan Bahreyn'e tehdit

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı kınanarak, "Bahreyn'in cellat iktidarı, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesin" denildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan Bahreyn'e tehdit
12.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:33

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı kınanarak, "Bahreyn'in cellat iktidarı, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesin" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Duyurunun ardından Arap dünyasında birçok ülke ve örgüt kararı kınadı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı kınanarak, Bahreyn yönetimi tehdit edildi. Alınan kararın meşru olmadığı ve Bahreyn rejiminin ahmakça bir seçim yaptığını belirten Devrim Muhafızları, "ABD Başkanı ve Beyaz Sarayın operasyonu ile İslam dünyasını sömürmek ve işgal güçlerini Filistin'de korumak için Bahreyn, Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme sürecine dahil edildi. Onlar bölgede hedeflerine ulaşamayacak ve İslam dünyasında kendisini gizleyen direniş gerçek gücünü açığa çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahreyn'in aldığı karar sonrası İsrail rejiminin Basra Körfezi'ndeki nüfusuna izin vermeyeceklerini belirten Devrim Muhafızları, Bahreyn rejimini tehdit ederek, "Bahreyn rejimi İslam dünyasının asla kabul etmeyeceği bir karar almıştır. Bu karara en uygun karşılığı alacaklardır. Bahreyn'in cellat iktidarı, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesin" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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