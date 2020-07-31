İran'da son 24 saatte koronavirüsten 197 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 766'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 197 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 16 bin 766'ya çıktı. Ülkede 2 bin 674 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 304 bin 204'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA