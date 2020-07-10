İran'da son 24 saatte koronavirüsten 142 ölüm İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 142 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 142 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 12 bin 447'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 142 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 12 bin 447'ye çıktı. Ülkede 2 bin 262 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 252 bin 720'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA