İran'da maske zorunluluğu getirildi
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İran'da maske zorunluluğu getirildi

Koronavirüsün (Covid–19) en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da, salgınla mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirildi.

İran'da maske zorunluluğu getirildi
28.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:13

Koronavirüsün (Covid–19) en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da, salgınla mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirildi. Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bugün toplanan Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda salgınla etkin mücadele için yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin duyurduğu yeni kararlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın belirteceği kalabalık ve kapalı alanlar ile salgının etkisinin yoğun olduğu şehirlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. 5 Temmuzdan itibaren iki hafta boyunca geçerli olacak kısıtlama gerek görüldüğünde uzatılabilecek.

KISITLAMALAR YENİDEN GETİRİLİYOR

Ülkede ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde, yerel yetkililerin talep etmesi halinde yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Bir hafta boyunca geçerli olacak kısıtlamalar gerek görüldüğünde uzatılabilecek. Bu konuda yerel yetkililer Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışacak.


Kaynak: DHA

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