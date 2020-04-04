İran'da koronavirüs önlemlerine rağmen yoğun trafik endişe veriyor Yoğun trafik detayları İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor" İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Yoğun trafik detayları İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor" İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi. Kaynak: AA