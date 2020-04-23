İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 5 bin 481'e yükseldi
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Koronavirüs, İran, Dünya, Haber

İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 5 bin 481'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 5 bin 481'e yükseldiği belirtildi.

23.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:52
İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 5 bin 481'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 5 bin 481'e yükseldiği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da günlük bilanço açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 30 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 87 bin 26'ya yükseldiğini söyledi. Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 64 bin 843'e ulaştı.


Kaynak: DHA

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