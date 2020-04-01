İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-Azrail kostümlü kişilerin görüntüsü-Azrail kostümlü kişilerin sokakta dolaştığı anlar-Vatandaşların görüntüsü

-Azrail kostümlü kişi

Kaynak: DHA