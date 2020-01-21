İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari YÖK'ü ziyaret etti
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari YÖK'ü ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari, Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret etti.

21.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:18
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari YÖK'ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari, Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. , hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslar için Türkiye'de bulunan İran İslam Cumhuriyeti Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari'nin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Sattari ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 2015'te üniversite rektörlerimiz ile İran'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde başlayan iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliği hususlarını ele aldık."

Kaynak: AA
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