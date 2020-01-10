İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE KASIM SÜLEYMANİ ANMASI
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DAABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.
10.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:51
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DA
ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.Çağaloğlu'nda bulunan İran İslam cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyesi bir grup, ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi andı. Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden grup, karanfil bırakarak etkinliğe son verdi.
Görüntü Dökümü: ---------Gruptan görüntüler-Kur'an okunması, dua edilmesi-Karanfil bırakmaları
Kaynak: DHA