İran 120 Bin Ton Tavuk Eti İthal Edecek
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İran 120 Bin Ton Tavuk Eti İthal Edecek

İran 120 Bin Ton Tavuk Eti İthal Edecek
Habermetre - Haberler | Toplum

İran Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir Karara göre 120 bin ton tavuk etinin 42. 000 Riyal/1 ABD Doları tercihli kuru üzerinden ithal edilecektir.

İran Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir Karara göre 120 bin ton tavuk etinin 42. 000 Riyal/1 ABD Doları tercihli kuru üzerinden ithal edilecektir.

Anılan Karar kapsamında beyaz et piyasasının düzenlemesi ve stokların takviye edilmesi amacıyla İran Tarımsal Cihat Bakanlığının 120 bin ton tavuk eti ithalatına izin verilmiştir.

Geçtiğimiz senede de tavuk eti fiyatlarının artması sebebiyle tercihli kur üzerinden 50 bin ton tavuk etinin ithalatına izin verilmişti.

Kaynak: İSNA Haber Ajansı, 31 Mayıs 2021

Kaynak: Habermetre

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