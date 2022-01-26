Irak'taki Şii gruplar, Sadr'ın "hükümet kurma sürecinde Maliki'yi dışlamasını" eleştirdi

Irak'ta İran'a yakın Şii Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı kuruluş, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "hükümet kurma konusunda eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi dışlamasına" tepki gösterdi.

Irak'ta genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr karşıtı Şii grupları barındıran Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki liderler toplantı yaptı.

Sadr'ın siyasi hasmı olan eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Fetih Koalisyonu, Nasr Koalisyonu gibi çeşitli Şii grupları barındıran kuruluştan toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Sadr'ın hükümet kurma çalışmalarındaki tutumu eleştirildi.

Açıklamada, "Koordinasyon Çerçevesi, kendi tutumuna bağlı. Bu tutum da ülkeye hizmet için gelecek dönemde yönetime katılmaktır, dışlanmak değil. Ortaklarımızın da buna katılmasını temenni ediyoruz. Irak'ı ve bölgeyi çevreleyen idari, güvenlik ve ekonomik tehlikeler göz önüne alındığında bu konudaki gecikmenin faturası Irak'a kesilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sadr'ın, "Maliki olmadan ittifak kurma" çağrısına işaret edilen açıklamada, hiçbir şekilde bir grubun başka bir grup karşısında zayıflatılmasının doğru olmadığı, bunun adalete aykırı olduğu ve istikrarsızlığı körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal çoğunluk hükümeti prensibine karşı değiliz. Bu saygıdeğer bir talep. Siyasi güçlerin çoğu da buna çağrı yapıyor. Ama bu çoğunluğun tek bir oluşum yararına olması uygun değil. Dışlama metodu seçimlerde vatandaşın büyük oranda oyunu alan grupların muhalefeti oluşturmasına ya da boykot kararı almasına neden olacak."

Sadr'dan "Maliki'yi bırakın gelin" çağrısı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada, ulusal çoğunluk hükümetini kurma yolunda ilerlediklerini ifade ederek, İran'a yakın Şii gruplarla uzlaşıya varamadıklarını söylemişti.

Koordinasyon Çerçevesi'ne, Maliki olmadan ittifak kurma çağrısı yaptığını ancak bunu reddettiklerini belirten Sadr, şunları ifade etmişti:

"Koordinasyon Çerçevesi ile birkaç kez görüşmemiz oldu. Görüşmelerimizde herhangi bir uzlaşıya varamadık. Onlar, ne bizim ne de kendilerinin muhalefete geçmesini istiyorlar.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'ye, 'Nuri el-Maliki olmadan bizimle ittifak kurabileceklerini ve hükümete ortak olabileceklerini' ilettim. Ancak onlar, Maliki olmadan buna razı olmayacaklarını bildirdiler."

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde Sadr'a bağlı grup 73 vekille 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu.

Sadr ile siyasi hasım olan eski Başbakan Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ise oylarını artırarak 34 vekil elde etmişti.

Şii lider Sadr, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi ile ittifak kurarak içinde Türkmen ve diğer azınlıkların da bulunduğu ve adına "ulusal çoğunluk hükümeti" dediği kabine oluşturulmasını istiyor.