Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı

24.08.2019 09:52

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı" denildi.





Kaynak: DHA