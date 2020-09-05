Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:11

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetleri tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Haftanin'de 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da planlandığı gibi başarıyla sürerken havadan ve karadan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolar, hava hücum operasyonlarıyla intikal ettikleri operasyon bölgesinde de yoğun arama-tarama faaliyetleri icra etti.

Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi.

Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 265 el yapımı patlayıcı (EYP), 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, bir drone, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı, 22 bin 331 ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.

Kaynak: AA

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