Irak Başbakanı İbadi: "İran'ın Çıkarı İçin Halkımızın Çıkarını Risk Altına Almayacağız"

Irak Başbakanı Haydar İbadi, "Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yaptığı açıklamada Irak'ın çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. Amerika Bileşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendiren İbadi, "Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

İran ile komşu olduklarını ve bu sebepten İran'a sempati beslediklerini vurgulayan İbadi, Irak'ın çıkarların komşu ülke ile olan ilişkilerin önünde olduğunu belirtti.

İbadi daha önce de ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunda, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunu tecrübe etti. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuç olarak biz uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" şeklinde açıklamada bulunmuştu. - ERBİL