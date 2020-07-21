IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 2. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 2. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak "yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma" anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçları belli oldu.

Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 adet projeye 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 183 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin; 43'ü süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ü kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, biri su ürünleri işleme, 20'si meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor."

Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA