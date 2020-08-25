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İnternet kullanıcısı arttı

Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 79 olarak belirlendi.

İnternet kullanıcısı arttı
25.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:39

Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 79 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020"nin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 79 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda yüzde 73,3 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 90,7'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 88,3 olarak kaydedilmişti.

Genişbant internet erişimi arttı

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 89,9'a ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 50,8'i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 86,9'u mobil geniş bandı kullandı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 87,9 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2019 ile Mart 2020 döneminde internet kullanan bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 51,5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran bir önceki dönemde yüzde 51,2 olarak belirlenmişti. Kullanım amaçları arasında "kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme" yüzde 48,7 ile ilk sırayı aldı.

İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 36,5 oldu. Bu oran bir önceki dönem yüzde 34,1 seviyesinde kaydedilmişti.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 40,2 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oranlar bir önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 38,3 ve yüzde 29,9 olarak gözlenmişti.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 26,1'i kitap, dergi, gazete, yüzde 22,5'i online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21,1'i kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6'sı temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, yüzde 17'si mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri alımı yaptı.

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 54,2, kadınlar tarafından da yüzde 68,5 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Aynı dönemde erkeklerde online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma yüzde 24,1 ile ikinci sırayı alırken bunu yüzde 22,5 ile kitap, dergi, gazete takip etti. Kadınlarda ise yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ikinci sırada yer alırken bunu yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete izledi.

Kaynak: AA

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