İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon - Haberler
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İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin, insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce Erenköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda; S.C.D., M. D., İ.P., A.K., S. Ö., M.C. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise; 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

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