İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin, insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce Erenköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda; S.C.D., M. D., İ.P., A.K., S. Ö., M.C. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise; 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ