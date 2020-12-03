İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı
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İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı

03.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:30
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu insan hakları reform çalışmaları kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katılımıyla toplandı. Adalet Bakanı Gül, Komisyonda milletvekillerinin öneri ve taleplerini dinleyecek.

Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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