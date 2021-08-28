İnşaat çalışması sırasında su borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
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İnşaat çalışması sırasında su borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

İnşaat çalışması sırasında su borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de inşaat çalışması esnasında İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Arnavutköy'de inşaat çalışması esnasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan su borusundan tayzikli şekilde fışkıran su metrelerce yükseğe ulaşırken mahalledeki çocuklar ise suyun altında dakikalarca oyun oynadı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir inşaat çalışmasında yapılan hafriyat alma işlemi sırasında iddiaya göre kepçe operatörü İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Patlayan su borusundan akan tayzikli su metrelerce yukarıya fışkırırken mahalledeki çocuklar ise suyun altında dakikalarca oyun oynadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İnşaat çalışması sırasında su borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı - Haberler
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