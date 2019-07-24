İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'dan 'Brexit' mesajları

Kraliçe'den hükümet kurma yetkisini alan İngiltere 'nin yeni Başbakanı Boris Johnson , kabinesini kurdu. Johnson kabinesini açıklamadan önce başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile yeni ve daha iyi bir anlaşma sözü vererek 31 Ekim'de AB'den çıkılacağını söyledi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutuna ilk olarak eski İçişleri Bakanı Sajid Javid'i davet etti. Maliye bakanlığına getirilen Javid, 2016'daki Brexit referandumu öncesinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını destekleyen siyasetçiler biriydi.

Başbakan Johnson, dışişleri bakanlığına ise Brexit referandumu sırasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yönünde kampanya yapan eski Brexit Bakanı Dominic Raab'ı atadı. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının tahmin edildiği kadar kötü olmayacağını savunan Raab, İngiltere'nin kendi kendine yeteceğini iddia ediyor.

AB'den anlaşmasız çıkışın AB-İngiltere güvenlik ilişkisine 'büyük etkisi' olacağı uyarısı yapan Ben Wallace ise Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Wallace, 2005 yılında kadar İskoçya Parlamentosu'nda Lancaster ve Wyre milletvekiliydi.

Brexit kampanyasının önde gelen savunucularından 47 yaşındaki Priti Patel İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Stephen Barclay ise Brexit bakanı olarak görevde kaldı.

JOHNSON'DAN DAHA İYİ VE YENİ BREXIT AÇIKLAMASI

Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kabul edilen ve hükümeti kurmakla görevlendirilen İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen Johnson, başbakan olarak Başbakanlık konutu Downing Street 10 numara önünde yaptığı ilk konuşmada, daha iyi, yeni bir anlaşma sözü vererek, 31 Ekim'de AB'den çıkılacağını, AB'den anlaşma olmadan çıkılmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA