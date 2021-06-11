İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, İklim Finansmanı Hızlandırma programını Türkiye'de başlatıyor

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) programını başlattığını duyurdu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) programını başlattığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Ekodenge ortaklığı ile Türkiye'de başlatılan program neticesinde iklim projeleri geliştirebileceği ve finanse edebilecek paydaşların bir araya getirilerek Türkiye'nin iklim taahhütlerini uygulama çabalarının destekleneceği belirtildi.

Açıklamada, CFA'nın, iklim finansmanına daha kolay erişim sağlanabilmesi amacıyla gelecek vadeden iklim projelerini, yatırımcılar için daha kredilendirilebilir ve çekici hale gelmesi için destekleyerek iklim krizinin aciliyetine ve ölçeğine doğrudan yanıt verdiği ifade edildi.

CFA yaklaşımın, iklim finansmanı için maddi kaynağın var olduğu ancak ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesinin genellikle zor olduğu gerçeğinden yola çıktığının aktarıldığı açıklamada, önümüzdeki on yılın, gezegen için kritik bir dönemi temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak istiyorsak hızlı hareket etmeliyiz." ifadesi kullanılarak, ulusal iklim taahhütlerinin, Paris Anlaşması'nın merkezinde yer alan ve her ülkenin ulusal emisyonları azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarını içeren taahhütler olduğuna dikkat çekildi.

Finansman arayan düşük karbonlu projeler için bir teklif çağrısı açıldığının duyurulduğu açıklamada, düşük karbonlu projeler için finansman arayan proje sahiplerinin, CFA Türkiye'ye katılmak için başvurabileceği belirtildi.

Proje sahipleri, CFA programına katılarak, yatırımcılara erişim, koçluk ve en iyi uygulama bilgileri, ağ oluşturma fırsatları, artan görünürlük ve düşük karbonlu proje hedeflerine ulaşmak gibi konulardan yararlanabiliyor.

Programın açılışında bir konuşma yapan Büyükelçilik Müsteşarı Marianne Young, İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'de İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) programını başlattığını duyurmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunlara değindi:

"CFA, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı tarafından yürütülen bir teknik yardım programı. İklim finansmanının Türkiye için özellikle önemli bir konu olduğunu biliyoruz. CFA'nın Türkiye'deki tüm ilgili aktörleri bir araya getirmek için iyi bir platform sağladığını düşünüyorum. CFA'nın Türkiye'nin iklim finansmanı ekosistemini iyileştirmede ve düşük emisyonlu projelerin finansmanı için zemini güçlendirmede kilit bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Birleşik Krallık Büyükelçiliği olarak, bizim için iklim değişikliği en öncelikli konudur. Bu konu, Birleşik Krallık Hükümeti gündeminin de en başında yer alıyor ve Türkiye'de CFA'yı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere programa değerli katkılarını sağlayacak olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Ekodenge Çevre ve Sanayi Grup Koordinatörü Dr. Özge Yılmaz ise şunları söyledi:

"Türkiye, adil bir geçiş sağlanmasının bir parçası olarak, iklim hedeflerini finanse etmek ve uygulamak için net bir yola ihtiyaç duyuyor. Bu dönüşüm, iklim taahhütlerimizde ifade edildiği gibi, yeni yatırımları ana akım haline getiren ve iklim değişikliğini mevcut sistemlere entegre eden politika ve teknolojilere yönelik ülke odaklı bir değişimi içermelidir. Türkiye, iklim finansmanına uygun erişim sayesinde, daha fazla emisyon azaltımı sağlayabilecek, yenilenebilir enerjinin payını ve enerji verimliliği çabalarını artırabilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan