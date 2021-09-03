İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı
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İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı

İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması ve karantinasız seyahat için imza kampanyası başlatılırken, şu ana kadar 45 bin imza toplandı.

İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması ve karantinasız seyahat için imza kampanyası başlatılırken, şu ana kadar 45 bin imza toplandı.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam ederken, Türkiye'nin Mayıs ayının sonundan bu yana kırmızı listede bulunması halkın tepkisini çekti. Ülkede Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması ve karantinasız seyahat için imza kampanyası başlatıldı. İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere'de başlatılan imza kampanyasında şimdiye kadar 45 bin imza toplandığı belirtildi. Haberde, Türkiye'deki vaka sayısının İngiltere'den daha az olmasına rağmen İngiliz turistlerin karantinasız Türkiye'ye gitmesinin yasak olduğu ve bu nedenle İngiliz tatilcilerin tepki gösterdiği ifade edildi. İmza sayısının 100 bine ulaşmasıyla Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması talebinin parlamentoda görüşüleceği aktarıldı.

The Times gazetesinin "Türkiye neden kırmızı listede" başlıklı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 8 Ağustos'tan bu yana otel karantinası uygulama zorunluluğu bulunmayan ülkeler listesinde yer aldığı belirtilerek, ABD'liler ve Rusların Türkiye'de karantinasız tatil yapabildiği ifade edildi. Haberde ayrıca, İngiltere yönetiminin seyahat kısıtlamalarıyla ilgili her 3 haftada bir güncelleme yaptığı ve bir sonraki kararın 16 Eylül'de alınacağı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgını kontrol altında tutmak için ülkelerin pozitif test oranlarını yüzde 5'in altında tutmaları gerektiği önerisine atıfta bulunularak, bu oran ne kadar yüksekse bir ülkenin kırmızı listede kalma ihtimalinin de o kadar yüksek olduğu belirtildi. En son 26 Ağustos'ta yapılan seyahat güncellemesinde Türkiye'nin pozitif test oranının yüzde 5.1 olmasına rağmen kırmızı listede kaldığı, İsviçre'de ise bu oranın yüzde 13 olmasına rağmen yeşil listede yer aldığı aktarıldı.

2 BİN 285 STERLİNLİK ZORUNLU KARANTİNA

İngiltere'nin kırmızı seyahat listesinde, Meksika, Brezilya, Arjantin, Pakistan, Afganistan gibi Güney Afrika ve Güney Amerika ülkeleri çoğunlukta olmak üzere toplam 61 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden İngiltere'ye dönen kişilerin 2 bin 285 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca otel karantinasında kalmaları zorunlu tutuluyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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