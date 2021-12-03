İngilizler Türkiye'nin dijital sağlık sistemine talip oldu

İstanbul'da 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık'ın önde gelen sağlık turizm acentelerini, sigorta şirketlerini ve sağlık kurumlarını İstanbul'da buluşturmayı amaçlayan Birleşik Krallık-Türkiye Sağlık İş Forumu'na hem Türkiye'den, hem de İngiltere'den üst düzey sağlık yetkilileri ve doktorlar ile bilim insanları katıldı. Forum'da Türkiye'nin dijital sağlık altyapısı ile ilgili sunum gerçekleştiren Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Birinci, sağlıkta dijitalleşme alanında Türkiye'nin ne durumda olduğunu dünyada pek çok ülkenin bildiğini kaydederek "Çok uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda, 7 yıl gibi ciddi bir çalışma döneminin ardından, dünyadaki en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı haline geldik. Veri ile yönetme kültürünün en çok oturduğu bakanlıklardan birisi biziz. İngilizler'in de (bu oturumda) 'Gelin bunu bize de anlatın. Ben bir İngiliz olarak biraz utandım burada' demesinin sebebi de bu. Çünkü onlar yıllardır milyarlarca Sterlin para harcıyorlar bu projelere ve benzer altyapılara, ama henüz komple entegre, bütün yapının birlikte çalışabildiği, vatandaşla hekimin, sağlık tesisi yöneticisinin her türlü kendine ait datayı bulup karar verebildiği bir altyapıya sahip değiller" dedi.

"İNGİLTERE DIŞINDA AB ÜLKELERİ VE ÇEVRE COĞRAFYALARDAN DA TALEP YOĞUN"

Bu sistemlerde sadece kişisel sağlık bilgisi tutulmadığını, aslında bir sağlık kurumunun işini iyi yapıp yapmadığının da ölçülebildiğini anlatan Dr. Birinci, "Hastaların bekleme sürelerini ölçebiliyorsunuz, ameliyat veya işlem maliyetlerini, o kurumun hangi hastalıkları tedavi edip hangilerini edemediğini ve hastanın oradan sonra kaç gün içinde başka bir kuruma başvurduğunu görüyorsunuz. Aslında bir hastanın başka bir kuruma başvurması, o kurum için bir kayıp. Hasta demek ki orada beklentilerini alamamış. Bütün bunları, bu verilerin hepsini idarecilerinize de gösterebiliyorsunuz. Bizim sağlıkta dönüşümde bu kadar kısa sürede kat ettiğimiz mesafenin ve harcadığımız paraya göre inanılmaz bir dijitalleşmeye sahip olmamızı diğer ülkeler de hem merak ediyorlar, hem de bunu kendi ülkelerine nasıl transfer edebileceklerini soruyorlar. Avrupa Birliği ülkelerinden de talepler var, Batı ülkelerinden de, örneğin İngiltere onların başında yer alıyor. Bize mutlaka gelin, anlatın bu süreci nasıl elde ettiğinizi, bilmek istiyoruz diye. Ama gönül coğrafyamızdaki gelişmekte olan ülkelerden de çok fazla ziyaret alıyoruz bu konuda" şeklinde konuştu.

EN GÖZDE UYGULAMA e-NABIZ

DİJİTAL SAĞLIK ALTYAPISININ KÜTÜPHANESİ

e-NABIZ KULLANIMINDA KADINLAR LİDER

"NEYİM VAR" İLE 2 AYDA 10 MİLYON KİŞİ DOĞRU BRANŞTAN RANDEVU ALDI

"DÜNYADA DA BENZERLERİ VAR AMA ALTINDA e-NABIZ SİSTEMİ YOK"

Dünyada da benzer uygulamaların olduğunu ama hiçbirinin arka planında e-Nabız gibi büyük bir sistem yer almadığı için, hastanın var olan hastalıklarıyla da alakalı algoritmalar üretemediğine işaret eden Dr. Birinci, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz hastaya, kendisi ile benzer şikayetleri olan 5 tane olası tanıyı daha gösteriyoruz bu sistemde. Dünyada da benzer şeyleri yapan uygulamalar var ama Neyim Var, 'hastanın kendi hastalıklarını da bilerek' (onun şikayetinin neyle ilişkili olduğu, var olan hastalığına göre de değişiyor çünkü. Aynı şikayetlerde bile farklı tanılar konabiliyor) farklı branşlar önerebiliyor. Şu anda 10 milyon kişi, sistemi deneyimlemiş. Oradan bir kısmı tanı almış ve o tanıya göre hastaneye gitmişler. Bizim uygulamamızın Batı ülkelerindeki benzerlerinden daha güzel bir tarafı var, yapay zekanın kişiye sorduğu sorulara verdiği cevabı, hekime de gösteriyoruz. Hekim de hastaya gerçek tanıyı koyduğu zaman, o tanı da sistemin içine giriyor. Böylece yapay zekanın da hekimden öğrenmesini sağlıyor ve doğruluk oranı yükselen bir yapı haline geliyor. Hastane başvurusu gerektiren şikayetlerin yüzde 85'ine şu anda sistem tanı koyabilecek durumda. Yani başvuruların yüzde 85'i bu tanıları alıyor. Bizim hedefimiz 1100 civarında tanıya çıkabilmek. Bunu yaptığımızda hekimlerimiz gerçekten çok rahatlayacak. Hastalarımızın da bir çoğu panikle hastaneye gitmek durumunda kalmayacak, boşuna acillere başvurmayacak. ya da tam tersine, acil olan vakalar zaman kaybetmeden acile gidecek; sistem önerecek, ambulans çağır diyebilecek."