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ING Basketbol Süper Ligi

15.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:39
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka ile Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Haftanın son maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lig bu hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bahçeşehir Koleji-Tutti Frutti Extra Bursaspor: 101-71

Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 81-82

TOFAŞ-OGM Ormanspor: 99-82

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 91-82

Aliağa Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 86-67

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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