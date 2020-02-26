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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara Hakemler: Erşan Kartal, Ali Serkan Emlek, Musa Kazım ÇetinOGM Ormanspor: Hagins 16, James 2, Dorukhan Engindeniz 9, Cevher Özer 13, Warren 23, Tuna Han Dikmen 2, Caner Ercan, Kadir Bayram 3, Babic 5Sigortam.

26.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:28
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara


Hakemler: , Ali , Musa Kazım Çetin

OGM Ormanspor: Hagins 16, James 2, Dorukhan Engindeniz 9, Cevher Özer 13, Warren 23, Dikmen 2, Caner Ercan, Kadir Bayram 3, Babic 5

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 6, Semih Say 10, Huff 3, Ramazan Tekin 9, Campbell 23, Utku Saraloğlu, Burak Selen 3, Oğulcan Baykan 16, Alp Oktay

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-37

3. Periyot: 55-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basket'i 73-70 mağlup etti.

Karşılaşmanın 5 dakikasını Sigortam.net İTÜ Basket 11-8 önde geçti. OGM Ormanspor 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da konuk ekip ilk çeyreği 20-18 önde bitirdi.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Cevher Özer ve Warren ile sayılar bulan OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket karşısında 13. dakikayı 26-20 üstün tamamladı. Misafir ekip, hücumda Campbell'le bulduğu basketlerle farkı kapatıp 16. dakikada 30-27 öne geçmeyi başardı. OGM Ormanspor son bölümde Hagins ve Dorukhan Engindeniz'le bulduğu sayılarla soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Babic ve Warren'in iyi oyunuyla OGM Ormanspor, 24. dakikada skorda 45-40'lık üstünlük kurdu. Sigortam.net İTÜ Basket, üçüncü çeyreğin son bölümlerinde hücumda Campbell, Oğulcan Baykan ve Semih Say'la bulduğu sayılarla etkili olsa da final periyoduna 55-53 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, sahadan 73-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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