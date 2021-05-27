İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler
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İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler

İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

İstanbul ve Elazığ Motosiklet Kulübü üyeleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol geldi.

İstanbul ve Elazığ Motosiklet Kulübü üyeleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol geldi.

İstanbul'dan yola çıkan 3 arkadaş ile yolculuğa Elazığ'dan katılan bir kişi, balık göçünün en güzel görülebildiği Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine ulaştı.

Suda önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık eden 4 arkadaş, eşsiz doğa olayını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

İstanbul'dan gelen Cemal Dalyan, AA muhabirine, balıkların göçünü izlemek için motosikletiyle 1500 kilometre yol geldiğini, karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Bölgeye ilk kez geldiğini anlatan Dalyan, "Bu kutsal göçe tanık olduk. İnanılmaz bir güzellik var, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buradan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Kars'ı gezmeyi planlıyoruz. İnci kefallerinin yolculuğuna hayran kalıyorsunuz." dedi.

Elazığ Motosiklet Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir ise "Balık göçünü televizyondan görmüştüm, şimdi canlı olarak izleyebiliyoruz. Doğanın muhteşem bir mucizesine şahitlik ediyoruz. Kulüp olarak İshak Paşa Sarayı'na oradan da Balıklı Göle gideceğiz. Gezdiğimiz yerleri sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Erciş'e bir daha motosiklet ekibiyle gelmeyi planlıyoruz. Herkesin burayı görmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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