IMF: Petrol fiyatları 2021'de 46,7 dolar olacak
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IMF: Petrol fiyatları 2021'de 46,7 dolar olacak

14.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:57
IMF: Petrol fiyatları 2021'de 46,7 dolar olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 41,7 dolar, 2021'de ise varil başına 46,7 dolar olacağını öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 41,7 dolar, 2021'de ise varil başına 46,7 dolar olacağını öngörüyor.

IMF tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda, küresel ekonomik faaliyetlerin, nisan ayındaki "büyük karantina" sırasında yaşanan düşüşün ardından tekrar tırmanışa geçtiği belirtildi.

Petrol piyasasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz kontrol altına alınamamasından kaynaklanan bir belirsizlik yaşandığı ifade edilen raporda, petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü hareketlenmeleri destekleyebilecek bazı risklere işaret edildi.

Raporda, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, salgının hızla yayılmaya devam etmesi ile azalan petrol ve doğal gaz piyasası yatırımları, yukarı yönlü riskler arasında yer alırken, küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başlaması, bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı ülkelerdeki arz fazlası, Libya'daki üretimin beklenenden daha hızlı normale dönmesi ile OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin aldığı üretim kesintisi kararının ihlal edilmesi ise aşağı yönlü riskler olarak öne çıktı.

Kovid-19 salgınının küresel petrol talebinde bir düşüşe ve depolama kapasitesiyle ilgili endişelere yol açmasıyla şubat-nisan döneminde petrol fiyatlarının yüzde 60 düştüğü vurgulanan raporda, fiyatların bu yıl geçen yıla göre yüzde 32 düşüşle varil başına 41,7 dolar olacağı, 2021'de ise varil başına 46,7 dolar olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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