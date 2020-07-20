IMF/Georgieva'dan G20 ülkelerine işbirliği çağrısı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı G20 ülkeleri arasında işbirliği çağrısı yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı G20 ülkeleri arasında işbirliği çağrısı yaptı.

G20 ülkelerinin sanal toplatısında konuşan Georgieva, geleceğe ilişkin birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğü dönemde G20 ülkeleri ve diğerlerinin attıkları benzeri görülmemiş adımlarla, herşeyin daha kötüye gitmesinin önüne geçildiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Krizin yeni bir aşamasına geçerken, yeni politika adımlarının atılması ve uluslararası işbirliğinin büyütülmesi gerekiyor."

Georgieva, toplantıda ayrıca, çevresel toparlanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti ve başta en yüksek borçlular olmak üzere görece yoksul üklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA