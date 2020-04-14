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Uluslararası Para Fonu, Ekonomi

IMF'den 25 ülkeye borç yardımı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.

14.04.2020 02:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:50
IMF'den 25 ülkeye borç yardımı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Georgieva, söz konusu kararın Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

Georgieva, Fon'un Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olma çalışmalarının bir parçası olarak, CCRT kapsamında IMF'nin 25 üye ülkesine acil borç hizmet yardımı sağlanacağını ifade etti.

En yoksul ve kırılgan ülkelerin IMF borç yükümlülüklerini gelecek 6 ayda karşılaması için hibe sağlanacağını bildiren Georgieva, bunun ülkelere finansal kaynaklarını acil tıbbi ve diğer yardım çalışmalarına yönlendirilmesine yardımcı olacağını aktardı.

Georgieva, CCRT kapsamında halihazırda 500 milyon dolarlık hibe bazlı borç yardımı sağlanabileceğini kaydetti.

Söz konusu fona İngiltere'nin yakın zamanda 185 milyon dolar, Japonya'nın ise 100 milyon dolarlık katkı sunduğunu hatırlatan Georgieva, Çin ve Hollanda'nın da önemli katkılarda bulunacağını bildirdi.

Georgieva, en yoksul üye ülkelere 2 yıl boyunca ilave borç yardımı sağlanabilmesi amacıyla fonun kaynaklarının artırılmasına yardımcı olmak için diğer bağışçılara da çağrıda bulundu.

Açıklamada, acil borç hizmeti yardımı alacak ülkelerin Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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