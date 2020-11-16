IMF'den 2020'de 83 ülkeye 165 milyar dolarlık borç
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IMF'den 2020'de 83 ülkeye 165 milyar dolarlık borç

16.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:38
IMF'den 2020'de 83 ülkeye 165 milyar dolarlık borç

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladı.

IMF, 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nu, "Benzeri Olmayan Bir Yıl" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğu anımsatıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin olduğu vurgulanan raporda, ekonomik durgunluk, işsizlik, iklim değişikliği, teknoloji ve otomasyon, dijital para birimlerinin yükselişi, artan eşitsizlik ve borçla dünyanın her yerinden insanın hayatında derin değişikliklerin yaşandığı aktarıldı.

Raporda, hükümetlerin salgının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için "cesur" adımlar attığı hatırlatılarak, yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali ve 7,5 trilyon dolarlık parasal eylemin hayata geçirildiği kaydedildi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu krize yönelik IMF'nin aldığı önlemlere de değinilen raporda, IMF'nin 2020 mali yılında 49 düşük gelirli ülkeye 16,1 milyar dolarlık imtiyazlı finansman dahil 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladığının bilgisi verildi.

Raporda, 129 ülkenin de ekonomik gözetiminin tamamlandığı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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