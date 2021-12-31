İmece usulü sokağı yenilediler

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin imece çağrısına destek veren vatandaşlar, birlikte mıcır serip parke taşı döşeyerek sokağı yeniledi.

Fındıklı ilçesindeki Hatice Halim Şahinler Sokak'ta, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. 350 metre uzunluğundaki sokağın kısa sürede yenilenmesi için belediye sosyal medyadan çağrı yaparak halktan destek istedi. Bunun üzerine vatandaşlar, sokağın yenilenmesi çalışmalarına katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, imece usulü çimento harcı hazırladı. Kadın erkek, yaşlı genç, herkesin el ele verdiği çalışmada kimi parke taşı döşedi, kimi mıcır serdi, ustalığı olmayanlar ise yan yana dizilip elden ele taş vererek çalışmaya katıldı. Vatandaşlar, bir yandan da tulum eşliğinde türküler söyleyip horonlar oynadı ve alkışlarla tempo tuttu. Molada ise evlerden getirilen yemekler çalışanlara ikram edildi.

Yorulunca horonla dinlenen Tolga Civelek, "Bu birlikteliğe gelmeden olmaz. Meciyi bizim yürütmemiz gerekiyor. İnsanlar birlikte dayanışmayı öğreniyorlar. Biz de buna destek olacağız. Eğleneceğiz, çalışacağız, her şeyi gençler olarak biz yapacağız. Burada kendi döşediğimiz sokağın üstünde, emeğimize gururla basa basa geçeceğiz" dedi.