İlkokullar ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

İlkokullar ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı Yüz yüze eğitim başladı, minikler okula koştu Çocukların ilk gün heyecanı da havadan drone ile görüntülendi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası ülke genelindeki ilkokul ve anaokullarında yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı.

İlkokullar ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı, minikler okula koştu

Çocukların ilk gün heyecanı da havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası ülke genelindeki ilkokul ve anaokullarında yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla minikler sınıfları doldurdu. Çocukların ilk gün heyecanı da drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran 2021 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile ülke genelindeki ilkokul ve bu okullara bağlı anaokullarında haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçildi. Okulların açılmasıyla birlikte minikler büyük bir sevinçle okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okullarına gelmeye başlayan miniklerin sevinci gözlerinden okundu. Ataköy'deki Mimar Sinan İlkokul'una ve Fatih'teki okula gelen öğrencilerin ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Girişte çocukları, öğretmenleri ve okul görevlileri karşıladı. Okulun maskotu "Kömür" isimli köpek de çok özlediği arkadaşlarını okul bahçesinin kapısında bekledi. Çocukların okul heyecanı havadan drone ile görüntülendi.

"Arkadaşlarıma sarılabilirim"

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Umay Göker (10), "Çok mutluyum. Zaten biz okulda çok dikkat ediyoruz. Sürekli ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Teneffüslerde mesafemizi koruyoruz. Arkadaşlarımı çok özledim. Uzun zamandır göremiyorum. Belki arkadaşlarıma sarılırım, bilemiyorum" dedi.

"Oğlum Lösemi hastası, maske ve hijyen hayatımızda hep oldu"

Oğlu Ali Kemal Can'ın Lösemi hastası olduğunu, bu yüzden maske ve mesafenin hayatlarında hep olduğunu dile getiren anne Şerife Can, "Sabah erkenden uyandı oğlum. Okula gideceğim diye çok heyecanlı. Arkadaşlarını, sınıfını ve öğretmenlerini çok özledi. Benim oğlum Lösemi hastası. O yüzden biz zaten maskeye, hijyene alışkın olduğumuz için oğlum zaten sürekli tembihli" diye konuştu.

Çocuğunun kendilerinden önce kalktığını ifade eden baba, "Normal şartlarda yüz yüze eğitimde biraz daha zor kalkan çocuk, bizden önce kalktı bugün mesela. Baba geç kalmayalım ses. Öyle bir heyecanımız vardı bugün yani. Çevrim içi eğitimde çocuklar sıkılıyordu. Biz okulumuza güvendiğimiz için sabah kalktık gönderdik yani" diye konuştu.

Okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınıflara alındı. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar