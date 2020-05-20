İlkadım Vefa Destek Ekibi yardıma koşuyor
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İlkadım Vefa Destek Ekibi yardıma koşuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İlkadımlıların yardımına koşan Vefa Destek Ekibi çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Vefa Destek Ekibi yardıma koşuyor
20.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:18

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İlkadımlıların yardımına koşan Vefa Destek Ekibi çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Adalet Mahallesi'nde rahatsızlanan 68 yaşındaki vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, verilen adresten aldıkları vatandaşı hastaneye ulaştırdı. Verilen hizmetten memnun kalan İlkadımlı vatandaşlar "Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan İlkadım Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz" açıklamasında bulundu.

"Belediyemizin şefkat elini vatandaşımıza hissettiriyoruz"

Zor bir süreçten geçildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle İlkadım Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. 444 0 55 01 No'lu Çözüm Merkezimize gelen talepler İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubundaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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