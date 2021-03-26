İlk tweet'in 2,9 milyon dolara satıldığı doğru mu?
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İlk tweet'in 2,9 milyon dolara satıldığı doğru mu?

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
İlk tweet'in 2,9 milyon dolara satıldığı doğru mu?

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini açık artırma usulüyle satışa çıkarmasının ardından, tweet'i 2,5 milyon dolar teklif veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'nin aldığı açıklanmıştı. BBC'ye konuşan Sina Estavi, ilk tweet için 2,9 milyon dolar ödediğini belirterek satış işlemini doğruladı.

İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2006 yılında "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) paylaşımı ile dünyaya yeni bir platform kazandırmıştı. Paylaşımı 15 yıl yıl sonra ''Değiştirilemez Token'' olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkarmıştı.

2,5 MİLYON DOLAR TEKLİF VERDİ

Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi. Jack Dorsey'in Twitter'daki ilk paylaşımına 2,5 milyon dolar teklif sunan Türk asıllı Sina Estavi'nin, tweet'i satın aldığı açıklandı.

2,9 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Satın alma işleminin duyurulmasının ardından BBC'ye konuşan Sina Estavi, ilk tweet için 2,9 milyon dolar ödediğini belirtti. Teklifini kabul ettiği için Dorsey'e teşekkür eden Estavi, "Gelirin yardım kuruluşuna gidecek olmasından memnunun. Bu sadece bir tweet değil. Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosunda olduğu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" şeklinde konuştu.

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Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
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İlk tweet'in 2,9 milyon dolara satıldığı doğru mu?
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini açık artırma usulüyle satışa çıkarmasının ardından, tweet'i 2,5 milyon dolar teklif veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'nin aldığı açıklanmıştı.

BBC'ye konuşan Estavi, ilk tweet için 2,9 milyon dolar ödediğini belirterek satış işlemini doğruladı.

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