İlk Sürüş: Yeni BMW 3 Serisi

CARMEDYA.COM - Alman otomobil üreticisi BMW'nin en çok satan modeli yenilenerek, Türkiye'de satışa sunuldu.



BMW'nin Yeni 3 Serisi'ni Türkiye lansmanı kapsamında gerçekleşen etkinlikte İzmir - Urla - Selçuk güzergahında kullanma ve yakından inceleme fırsatı buldum.



Gerek boyutları, gerek teknolojisi, gerekse de tasarım özellikleriyle çıtayı daha da yükselten başarılı model gamı, büyüyen boyutlarıyla neredeyse bir önceki 5 Serisi'ne yaklaşmış.



Sportif tasarım



BMW 3 Serisi'nin 7'nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu modeli, yerini aldığı modele göre daha belirgin hatlar ve kıvrımlara sahip ve çok daha sportif bir çizgiye kavuşmuş. Selefine göre 76 mm. daha uzun, 16 mm. daha geniş, 6 mm. daha yüksek olan aracın yerden yüksekliği ise 4 mm. azalmış ve çok daha dengeli bir sürüş ve aerodinami elde edilmiş.



Lansmana özel First Edition donanım paketleriyle tasarlanan, Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Yeni BMW 3 Serisi, aktif Böbrek Izgara kontrolü, hava perdeleri ve neredeyse tamamen düzleşen tabanı ile rüzgar direncini (Cd) 0.26'dan 0.23'e indirdi. Tamamen LED farlar Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunulurken, 530 metre aydınlatma menziline sahip olan Adaptif BMW Laserlight Sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca karartılmış LED stop lambaları da standart olarak sunuluyor.



Türkiye'de BMW 320i versiyonuyla satışa sunulan ve 1450 kg. ağırlığa sahip otomobilin bagaj hacmi ise 480 litreye yükselmiş. Diğer yandan büyüyen boyutlar iç mekan hacmine de önemli katkı sağlıyor. Arka koltuklta diz mesafesi 7 mm. uzarken, baş mesafesi de yine arkada oturan yolcular için 4 mm. daha artmış.



Modern kokpit



Aracın iç mekan tasarımında da önemli yenilikler göze çarpıyor. Tamamen sürücü odaklı iç mekanda yenilenen otomobilin orta konsolunda çok daha modern kumanda tuşlarına ve yüksek kalitede malzemelere yer verilmiş. Ön koltukların omuz ve bacak destekleriyle birlikte Yeni BMW 3 Serisi'nin arka görüşü de önemli ölçüde artırılmış.



Yeni ön panel



Yeni 3 Serisi'nde en dikkat çeken bölüm ise ön panel diyebilirim. Modern kokpit, markanın yeni tasarım dilini yansıtırken, standart olarak sunulan BMW Live Cockpit ile gösterge içi ve orta konsol üstündeki renkli ekranların da boyutları sırasıyla 5.7 inç ve 8.8 inçe çıkarılmış. Opsiyonel olarak tercih edilebilen BMW Live Cockpit Professional ile 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir göstergeye sahip olunabiliyor. BMW'nin yeni işletim sistemi ile orta konsoldaki ekran dokunarak, iDrive kumandasıyla ya da opsiyonel olarak alınabilen Harekete Duyarlı Komut Sistemi ile de uzaktan kontrol edilebiliyor.



Sürüş ve performans



Yenilenen otomobil, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği arttırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisi ile daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuşmuş. Yeni BMW 3 Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan ağırlığı, aşağı çekilen ağırlık merkezi ve 50: 50 oranındaki ön/arka ağırlık oranı ile sportif sürüş hissi artmış. 1.6 litre hacminde ve 170 bg gücündeki motor, fabrika verilerine göre 100 km'de 6 litrelik ortalama yakıt tüketimi ve 7,7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile oldukça iyi verilere sahip. Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunulan 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.



Güvenlik sistemleri



Yeni BMW 3 Serisi'nde görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi Yeni BMW 3 Serisi'nde artık standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı kapsamında Stop & Go özelliğine sahip Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değişim Uyarı Sistemi, Yan Çarpışma Koruması, Çapraz Trafik Uyarısı sistemlerine sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni nesil BMW Head-Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.



Geri Sürüş Asistanı



Yenilenen otomobil kullanıcılarının önemli bir sorununa da çözüm buluyor. Geri Sürüş Asistanı sayesinde dar sokaklarda yol tıkanınca geri çıkmanız artık çok kolay. Otomobil 35 km/s hız altında ilerlerken, geçtiğiniz son 50 metrede yaptğınız manevraları hafızaya kaydediyor ve durup, vitesi geri konuma aldığınızda ortadaki ekranda size Geri Sürüş Asistanı seçeneği çıkıyor. Buradaki komuta dokunduğunuzda artık geri manevranın tüm kontrolü araca geçiyor, size ise sadece gaza basmak kalıyor. Tabi arkada değişebilecek yol koşullarına göre her zaman aynalara dikkat etmeyi de unutmamak gerekiyor.



"Yeni BMW 3 Serisi yüksek talep görüyor"



BMW'nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli modeli olarak görülen BMW 3 Serisi'nin yeni nesliyle iddiasını daha da artırdığını söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Yeni BMW 3 Serisi, tasarımı ve sahip olduğu teknolojik özellikler ile BMW'nin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli model olarak dikkat çekiyor" dedi. Tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25'ini BMW 3 Serisi'nin oluşturduğunu belirten Hakan Tiftik, "Eylül ayından itibaren satışına başladığımız BMW 3 Serisi ülkemizde de yine büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çok kısa bir sürede yüksek bir talep gördü. Bu yıl Temmuz ayından bu yana 750 adetlik satış gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar toplamda 2000 adet Yeni BMW 3 Serisi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Fiyat



Türkiye'de 337 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye'de BMW 320i motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.



Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: BMW



Mekan: Urla - Selçuk/ İzmir

