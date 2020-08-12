İlk Doktoralı First Lady Adayı Jill Biden
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, kampanya çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla eğitmen olarak görev yaptığı işinden bir süreliğine ayrıldı.
12.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:48
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, kampanya çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla eğitmen olarak görev yaptığı işinden bir süreliğine ayrıldı.
Kaynak: DailyMotion.com