İlk Doktoralı First Lady Adayı Jill Biden 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, kampanya çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla eğitmen olarak görev yaptığı işinden bir süreliğine ayrıldı.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, kampanya çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla eğitmen olarak görev yaptığı işinden bir süreliğine ayrıldı. Kaynak: DailyMotion.com