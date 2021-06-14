İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı

Marmara Bölgesi'nde risk azaltma çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle kurulan İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı.

Marmara Bölgesi'nde risk azaltma çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle kurulan İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı.

Büyükçekmece Marina Yat Limanı'nda kurulan deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tüm Türkiye'ye yayılmış deprem istasyonları ile anlık olarak deprem gözlemleri ve yüklendiği uluslararası sorumluluk çerçevesinde Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı görevini yürüttüğünü aktardı.

Sadece Türkiye'ye değil çevre ülkelere de bu konuda destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Özener, "Şu anda açılışını yapacağımız istasyonun önemi ise çok parametreli olarak İstanbul'da kurulmuş olan ilk istasyon. Bu istasyon içinde hem sismik deprem gözlemleri hem meteorolojik gözlemler hem de deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda da bu istasyona kuracağımız GPS istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini de anlık olarak takip etme şansımız olacak. Dolayısıyla deprem zararlarını azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir adım şu anda açmakta olduğumuz istasyon. Bunun çok farklı ikincil etkileri de olacak. Bu istasyonlar gibi Tuzla ve Kumbağ'da da istasyon kurduk. Bugün Kumbağ'daki istasyonumuzun da açılışını yapacağız." diye konuştu.

Deprem istasyonlarında depremin lokasyonunu 30 saniyede belirleyebildiklerini anlatan Prof. Dr. Özener, "Tsunami istasyonlarının özelliği de bu istasyonlardaki deniz seviyesi değişimleri ve farklı parametreleri gözlemleyerek olası bir Marmara depreminde biliyorsunuz ikincil etki olarak en önemli bizi bekleyen risk bir tsunami. Bunun örneklerini Kos'ta yaşanan depremden sonra Bodrum'da ve Seferihisar depreminden sonra tsunami etkisini gördük. Olası bir Marmara depreminde de direkt fayın özelliğinden dolayı değil ama deniz tabanında meydana gelecek heyelandan sonra bir tsunami olabilecek. Bu konuda da bu kurulan istasyonlarla hedefimiz, 5-7 dakika arasında tsunami uyarı mesajını vermek, dolayısıyla depremden sonra oluşabilecek can ve mal kayıplarını engellemek olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Büyükçekmece'nin deprem açısından hassas yerlerden biri olduğunu hatırlatarak, depremin korkunç yüzünü bildiğini, bu nedenle özellikle 2000 yılından itibaren ilçede yıkılıp insanları öldürecek binaların tamamını yenilemek için yoğun bir çalışma yaparken, akademik ve bilimsel çalışmaları da asla göz ardı etmediklerini söyledi.

Deprem ve tsunami istasyonundan elde edilecek verilerin tümüyle bilimsel ortamda ilgili yerlere ulaştırılacağını aktaran Akgün, "Tsunaminin olup olmayacağı konusunda çok değişik ifadeler var ama deprem olacak. Silivri çanağı üzerinde bir deprem olacak. 1800'lü yıllardan beri kırılmayan bir fayın olduğu biliniyor. Çok etkileneceğimizden dolayı tüm verilerin bize zamanında ulaşması çok büyük bir katkıdır." dedi.

Programa Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, elektronik teknisyen Özkan Çok, belediye yöneticileri ile mahalle muhtarları da katıldı.

İstasyonun özelliği

Büyükçekmece Deprem-Tsunami Gözlem İstasyonu deprem öncesi Marmara Bölgesi'nde risk azaltma çalışmaları kapsamında kuruldu.

Çok disiplinli ölçüm yapan bu istasyon İstanbul'da bu özelliğe sahip ilk ve tek istasyon. İçerisindeki sensörler sayesinde depremin daha sağlıklı veri değerlendirmesine, su seviyesindeki değişikliği ölçerek deprem sonrası oluşabilecek bir tsunamide yaklaşık 5-7 dakikalık zaman diliminde tsunami erken uyarı bilgisi sağlayacak. Meteorolojik ölçümleri ile de hem tüm parametrelerin doğru değerlendirmesine hem de bölgedeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sunacak.

İstasyondan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne iletilecek olan tüm veriler, enstitünün web sayfası üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu