Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan 18 milyar liralık dev elektrik üretim projesi Mardin'deki Ilısu Barajı hizmete alındı. Törende konuşan Erdoğan, ''Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir'' ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından barajda ilk kez elektrik üretimi başladı.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Mardin'deki Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle hizmete alındı. Törende konuşan Erdoğan, ''Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir'' ifadesini kullandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ilısu Barajı'nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Karşımızda laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Bu eser, Türkiye'yi yurt dışından şikayet edenlere ve kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir.

200 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANILDI

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar korunmuştur. Sadece bu çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştır.

YILLIK 2,8 MİLYAR LİRALIK GELİR BEKLENTİSİ

Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

"17 BARAJ AÇILIŞINI DAHA YAPACAĞIZ"

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

''TÜRKİYE 18 YILDA 18 MİLYON DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTI''

Türkiye 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtı. Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız. (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır."

Konuşmanın ardından barajda ilk kez elektrik üretimi başladı.