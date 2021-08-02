İlhami Çınar, Bakan Varank'la görüştü
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İlhami Çınar, Bakan Varank'la görüştü

İlhami Çınar, Bakan Varank'la görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, kenti ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüştü.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, kenti ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüştü.

Çınar, bit takım ziyaretler için geçtiğimiz gün Bilecik'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın AK Parti İl Başkanı ziyareti sırasında yanına gitti. Bakan Varank'la görüşen Çınar, "Sayın Bakanımızdan 3. OSB'nin bin bir an önce faaliyete geçmesini talep ettim" dedi. Bakan Varank ile Bilecik-Bursa yolunun durumu hakkında da konuştuğunu anlatan Çınar, "Eskiden söz verilen sanayi bölgesinin içinde Teknik Meslek Lisesi açılacaktı, bu lisenin ne olduğunu sordum. Milletvekili Selim Yağcı okul için ödeneğin geldiği söyledi. Bilecik'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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