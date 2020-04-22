İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Üsküdar, Güncel

İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesi

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğraflanmasını kınadı.

22.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:59
İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesi

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğraflanmasını kınadı.

Burhan, "aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu 3 kişinin Altun'un evinin fotoğrafını çektiğine" yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"CHP İlçe Başkanı zabıta memuru mudur? Kendisi emniyet yetkilisi midir? Gazeteci midir?" sorularını yönelten Burhan, yaşananlarla Altun'un eşi Fatmanur Altun ve çocuklarına saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

Burhan, Altun ailesinin can güvenliğinin de tehlikeye atıldığını aktararak şunları kaydetti:

"CHP İlçe Başkanı Özçağdaş'ı kınıyoruz. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamayla bu çirkin saldırıyı sahiplenmiştir. Kaftancıoğlu, aileden ve Türk milletinden özür dilemelidir. Bu tavrınızla sadece Fatmanur hanıma değil tüm annelere saldırdınız, sizi kınıyoruz."

Kaynak: AA

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