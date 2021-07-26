İl Yazı İşleri Müdürlüğü - Valilik ve Kaymakamlıklardaki Münhal Kadrolar
T. C.ANTALYA VALİLİĞİİl Yazı İşleri MüdürlüğüValiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarında münhal bulunan kadrolara ilişkin güncellenen "Münhal Kadro İlanı" aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarında münhal bulunan kadrolara ilişkin güncellenen "Münhal Kadro İlanı" aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
Tüm kamuoyuna, vatandaşlarımıza ve personelimize duyurulur. Münhal Kadro İlanı
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Kaynak: Habermetre