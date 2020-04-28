İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda toplu taşımaya yeni düzenleme Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada yeni düzenleme yaptı.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada yeni düzenleme yaptı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenleme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28.04.2020 tarihinde saat 17.00'da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile toplanarak,Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereği oy birliği ile kararlar alınmıştır. Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İlimiz Sağlık Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda tanzim edilen raporda, özel halk otobüslerinde el dezenfektanı ünitelerinin takılmasına ve vatandaşların kullanımına sunulmasına, şoförlerin maske takmalarına, maskesi olmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına (otobüs, tramvay) alınmamasına, kurallara uygun olmayan toplu taşıma aracının ve/veya şoförün sefere çıkarılmaması yönünde görüş bildirilmiştir. Belirtilen görüşün aynen benimsenmesi suretiyle karara bağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA