İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Kadir Algın'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Kadir Algın'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Algın'ı Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile muhtarlar ziyaret etti.

Ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Algın, "Hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerimizle, çalışmalarımızı ve planlarımızı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda başarı temennilerini ileten ve nezaket gösterip ziyaret eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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