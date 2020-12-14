İl Özel İdaresi Divriği'de 14,8 milyon lira yatırım yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İl Özel İdaresi Divriği'de 14,8 milyon lira yatırım yaptı

14.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:29
İl Özel İdaresi Divriği'de 14,8 milyon lira yatırım yaptı

Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Divriği ilçesine 14 milyon 879 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Divriği ilçesine 14 milyon 879 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesinde 2020 yılında Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 29 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 20 kilometre yolda ise onarım ve stabilize çalışması yürütüldü, 6 menfez yapıldı.

İlçe genelinde köylere 59 bin 387 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması sağlandı.

İlçede 13 içme suyu projesi ile 4 kanalizasyon projesi de tamamlanırken, tarımsal sulama projeleri ile ilçede 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Diğer yandan ilçedeki 5 okul, 1 jandarma binası ve 1 Kur'an kursu binasının onarımı tamamlandı.

İlçeye 2 adet prefabrik okul kazandırılırken "Divriği Seyir Terası Projesi" de devam ediyor.

İlçede 2020 yılı yatırım programı kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalarda kırsal alt yapıya 4 milyon 243 bin lira, onarım, prefabrik okulların yapımı ve seyir terası için 10 milyon 635 bin lira, toplamda ise 14 milyon 879 bin lira harcama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında
Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında
Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret
Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Gülben Ergen Aleyna Tilki Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Fatih Terim Çağdaş Atan Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Özel İdaresi Divriği'de 14,8 milyon lira yatırım yaptı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:32:28. #1.15#
title