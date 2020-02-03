İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı
Haberler » Güncel » İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı - Haber

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı

Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:24
İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.


İl Genel Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, toplantıların Adıyaman ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Açılış konuşmasının ardından, İl Özel İdare Müdürlüğünün ilgili birimlerinden gönderilen yazılara ilişkin konular görüşülerek karara bağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler