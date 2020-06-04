İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan bir kadın hastanede öldü
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İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan bir kadın hastanede öldü

Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan bir kadın hastanede öldü
04.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:49

Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvan Kurt (21) idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 7 yaralıyı çıkartarak ambulanslara bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Fahriye Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahriye Yıldırımın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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