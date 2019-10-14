İki hafta maça çıkmadı, ligden düştü

14.10.2019 16:38

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor, maddi imkansızlıklardan dolayı ligin ilk 2 haftasında maça çıkmayınca Süper Amatör Küme'den 1.Amatör Küme'ye düştü.



Salihli'de 30 yıl önce kurulan Bölgesel Amatör Lig (BAL) olmak üzere, Süper Amatör ve 1.Amatör Küme'de ilçeyi temsil eden, aynı zamanda Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran Kocaçeşmespor, mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de ilk hafta Kulaspor, 2.haftada da maddi imkansızlıklardan dolayı A.Çobanisa maçına çıkmayınca statü gereği küme düştü.



Tarihinde ilk kez BAL'a çıkmıştı



2013/2014 sezonunda 1. Amatör D Grubu'nu şampiyon tamamladıktan sonra Süper Amatör Küme'ye yükselen Salihli Kocaçeşmespor, bir sezon mücadele ettiği Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nu şampiyon tamamladıktan sonra tarihinde ilk kez 2015/2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lige yükseldi. 2 sezon BAL'da mücadele eden Kocaçeşmespor, daha sonra Süper Amatör Küme'ye düştü. İki sezondur maddi imkansızlıklarla ligde kalan Kocaçeşmespor, bu sezon Kulüp Başkanı Ahmet Eren'in takımı ligde tutmak için verdiği mücadele sonuç vermeyince, maddi imkansızlıklardan dolayı 2 hafta üst üste maça çıkamadı. Kocaçeşmespor, 2 hafta sonrası küme düşüp, Süper Amatör Küme'ye erken veda etti.



Kocaçeşmespor önümüzdeki sezon Manisa 1.Amatör Küme'de mücadele edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA