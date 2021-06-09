İki dükkan ve iki dairenin bulunduğu binayı TDV'ye bağışladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan hayırsever Müzeyyen Sarıbaş'ın hayatta iken bağışladığı iki dükkan ve iki daireden oluşan binanın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) devri gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan hayırsever Müzeyyen Sarıbaş'ın hayatta iken bağışladığı iki dükkan ve iki daireden oluşan binanın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) devri gerçekleştirildi.

Çaycuma İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ayhan Ermiş, ilçe müftülüğünde düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu dünyadan ayrılırken geride hayrı devam eden iyilik yani sadaka-i cariye bırakabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Hayırsever Müzeyyen Sarıbaş'ın da vefatından önce yapmış olduğu bağışla böyle bir güzelliğe vesile olduğunu ifade eden Ermiş, "Hayırseverimiz vefatından sonra dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere 1. katında 2 dükkan ve 2. katında 2 daire bulunan binasını vakfımıza bağışladı. Şüphesiz çok anlamlı ve ulvi bir davranış. Vakfımıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı hanımefendiyi tebrik ediyorum. Allah yapmış olduğu bu hayırlarını dergah-ı izzetinde kabul buyursun" dedi.

Vefat eden halası adına devir teslim törenine katılan Vacit Gökdağ, halasının vasiyetini yerine getirdiğini belirterek, "Halam, vefatından sonra hayır defterinin kapanmamasını ve öldükten sonra da dua edilmesini arzuluyordu. Dünyada bir hayrım olsun, bu dünyadan ayrıldıktan sonra hayır duası edilmesini istiyordu. İnşallah yapmış olduğu bu bağışla istekleri kabul olur. Bende halamın vasiyetini yerine getiriyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah güzel işlere vesile olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı