İKÇÜ, 9 üniversiteye uzaktan eğitim sistemi desteği veriyor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Saffet Köse, üniversiteleri tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin diğer üniversitelere destek verdiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Saffet Köse, üniversiteleri tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin diğer üniversitelere destek verdiğini söyledi.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından eğitimin uzaktan verilmesi ve 2019-2020 Bahar Yarıyılında yüz yüze eğitimin yapılmaması kararı verildiğini hatırlattı.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Uzaktan Eğitim Modülü'nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklendiğini, üniversiteleri tarafından geliştirildiğini belirten Köse, "Bu sistem canlı ders, ödev yükleme, devamsızlık kontrolü ve ölçme değerlendirme gibi işlevler sunuyor. Bartın, Ardahan, Yalova, 18 Mart, OSTİM Teknik, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Sivas Bilim ve Teknoloji, Erzurum Teknik Üniversitelerine uzaktan eğitim yanında elektronik bilgi yönetim, bilimsel araştırma projeleri, malzeme yönetim, satın alma, iç kontrol, hukuk, varlık yönetimi- talep takip, stratejik yönetim ve teknoloji transfer ofisi gibi hizmetleri tek çatı altında bütünleşik olarak sunma olanağı sağlıyor." dedi.

Köse, üniversitelerinin bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olma amacında olduğunu ve bu amaca yönelik çalışmaları, yatırımları ve hamleleri hayata geçirmeye devam ettiğini aktardı.

UBYS'nin de bu kapsamda bir program olduğunu ve uzaktan eğitimi 10 gündür sorunsuz biçimde sürdürdüklerini dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Bilgi yönetim sistemleri kurumlara çok boyutta katkılar sunmakta, yönetsel yanında kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca pandemi nedeniyle ara verilen örgün öğretim sürecinde hem öğrencilerimizin hak kaybına uğramaması hem de onların en iyi şekilde yetişmeleri için üniversitemiz bilgi işlem dairesi ve uzaktan eğitim merkezi sorumluluk almıştır. Şimdiye kadar bu sistem ile 15 binin üzerinde canlı ders, 40 bine yakın offline ders yapıldığı 9 bin 300 kaynak imkanı sunuldu."

Kaynak: AA