İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti
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İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.

17.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 00:18
İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti

Mısır'daki Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı 'da vefat etti.

İhvandan yapılan yazılı açıklamada, liderlerinden Mısır asıllı vatandaşı Helvacı'nın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Helvacı'nın naaşı, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.

Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesinden 1980'lerde mezun olan Helvacı, Sudan'da bir üniversitede din eğitimi alanında doktora yaptı.

Kaynak: AA
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